Путин наградил школьников, помогавших пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин представил школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, помогавшим пострадавшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле", к медалям "За спасение погибавших".
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