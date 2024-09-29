Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной по анализу крови, объяснила врач Аньшина

Без клинического, или общего, анализа крови не обходится ни одно лечение. Он может многое рассказать врачу о самочувствии пациента, в том числе распознать, какая у него инфекция — вирусная или бактериальная.
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