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Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной по анализу крови, объяснила врач Аньшина

Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной по анализу крови, объяснила врач Аньшина

Без клинического, или общего, анализа крови не обходится ни одно лечение. Он может многое рассказать врачу о самочувствии пациента, в том числе распознать, какая у него инфекция — вирусная или бактериальная.

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