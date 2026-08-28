Ливан: израильские силы, как сообщается, произвели взрыв в аль-Мансури, округ Тир, южная провинция, в то время как артиллерийский обстрел и артиллерийский обстрел были направлены на Хулу округа Марджаюн и район Вади Салуки в мухафазе Набатия рано утром.
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