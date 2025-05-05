Инспекторы Госжилнадзора Севастополя нарушали закон

Прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников Госжилнадзора Севастополя.Прокуратура Севастополя установила, что должностные лица Госжилнадзора незаконно вели проверки в отношении хозяйствующих субъектов, формировали планы по надзорным мероприятиям без согласования, а также не следили за устранением управляющими компаниями выявленных нарушений.