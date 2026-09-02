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Юрист объяснил, могут ли наказать сотрудника за спортивную одежду на работе

Юрист объяснил, могут ли наказать сотрудника за спортивную одежду на работе

За единственный подобный проступок уволить человека нельзя Трудовой кодекс России напрямую не запрещает сотрудникам приходить на работу в пижаме, спортивной одежде, шортах или с ярко окрашенными волосами.

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