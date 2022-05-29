Поделись доверием своим, и оно к тебе ножом в спине вернется

Зашли с подругой на ужин к приятелю юности. За столом с нами его хлебосольная жена. После третьей рюмки подруга (60 лет) грустно так говорит: - Представляете, все мои бывшие любовники УМЕРЛИ!!! Тут наш приятель побледнел и поперхнулся.
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