Зашибись

27 129 подписчиков

Поделись доверием своим, и оно к тебе ножом в спине вернется

Поделись доверием своим, и оно к тебе ножом в спине вернется

Зашли с подругой на ужин к приятелю юности. За столом с нами его хлебосольная жена. После третьей рюмки подруга (60 лет) грустно так говорит: - Представляете, все мои бывшие любовники УМЕРЛИ!!! Тут наш приятель побледнел и поперхнулся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх