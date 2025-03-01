Российские военные отразили налет дронов на Новошахтинск

Российские военные ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил в субботу, 1 марта, временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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