Казанда питбайк йөртүче яшүсмер сабый утырган коляска белән бәрелешкән

Казанда «Светлая долина» торак комплексында питбайк катнашында юл-транспорт һәлакәте булган. Ике тәгәрмәчле транспорт белән идарә иткән яшүсмер бала утырган коляскага бәрелгән һәм вакыйга урыныннан качкан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым