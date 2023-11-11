Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам "разжечь оппозицию израильскому правительству" в мире.