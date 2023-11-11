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Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам "разжечь оппозицию израильскому правительству" в мире.

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