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Новости Липецка

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В Липецке будут судить серийного расхитителя магазинов, хранившего боеприпасы

В Липецке будут судить серийного расхитителя магазинов, хранившего боеприпасы

За 25-летним горожанином числятся десятки криминальных эпизодов. Он обвиняется в совершении 22 мелких хищений, 6 тайных хищений и 4 открытых хищений товаров из сетевых магазинов, а также преступления, связанного с незаконным хранением боеприпасов.

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