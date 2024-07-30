В Липецке будут судить серийного расхитителя магазинов, хранившего боеприпасы

За 25-летним горожанином числятся десятки криминальных эпизодов. Он обвиняется в совершении 22 мелких хищений, 6 тайных хищений и 4 открытых хищений товаров из сетевых магазинов, а также преступления, связанного с незаконным хранением боеприпасов.
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