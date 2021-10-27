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Жить долго и счастливо: Япония лишилась принцессы Мако, но обрела Мако-сан

Жить долго и счастливо: Япония лишилась принцессы Мако, но обрела Мако-сан

Япония лишилась принцессы Мако. Много лет она мечтала жить долго и счастливо со своим возлюбленным, прошла через скандалы и психическое заболевание, и вот теперь у страны есть Мако-сан.

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