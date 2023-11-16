Огромный плюс в дневном сне нашли ученые из Калифорнии

Ученые определили влияние сиесты на когнитивное здоровье.В обеденный перерыв на работе лучше не только поесть, но и поспать – к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета и Университета Республики в Уругвае.
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