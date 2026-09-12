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ИА Регнум

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Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три человека

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки украинских FPV-дронов в Белгородской области. Об этом 12 сентября сообщил региональный оперативный штаб.

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