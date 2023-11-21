Несмотря на гиблое положение ВСУ: Зеленский исключил мир с Россией «любой ценой»

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Зеля правильно понимает ситуацию - мира "любой ценой" не будет, Не будет переговоров на равных, а тем более "с позиции силы" с его стороны, будет разгром усронатовских войск с полной капитуляцией бандеровского режима и демилитаризацией остатков усронацистской армии, с последующими работами по восстановлению разрушенного хозяйства недостраны, наёмники мимо - прямиком в расход. Да не быстро и не скоро, как хотелось, но будет. Другой вопрос, что он этого скорее всего не увидит, тупо не доживёт до этих светлых дней.