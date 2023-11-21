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Несмотря на гиблое положение ВСУ: Зеленский исключил мир с Россией «любой ценой»

Несмотря на гиблое положение ВСУ: Зеленский исключил мир с Россией «любой ценой»

Президент Незалежной Владимир Зеленский исключил возможность заключения мира с Россией любой ценой. С соответствующим заявлением политический лидер вышел после провала в контрнаступлении и ряда допущенных ВСУ оплошностей в интервью для The Sun.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Зеля правильно понимает ситуацию - мира &quot;любой ценой&quot; не будет, Не будет переговоров на равных, а тем более &quot;с позиции силы&quot; с его стороны, будет разгром усронатовских войск с полной капитуляцией бандеровского режима и демилитаризацией остатков усронацистской армии, с последующими работами по восстановлению разрушенного хозяйства недостраны, наёмники мимо - прямиком в расход. Да не быстро и не скоро, как хотелось, но будет. Другой вопрос, что он этого скорее всего не увидит, тупо не доживёт до этих светлых дней.
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