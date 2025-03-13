Google DeepMind представляет новые модели ИИ для управления роботами

Google DeepMind, исследовательская лаборатория Google по изучению искусственного интеллекта, в среду анонсировала новые модели ИИ под названием Gemini Robotics, которые позволят машинам реального мира взаимодействовать с объектами, ориентироваться в окружающей среде и многое другое.
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