Google DeepMind представляет новые модели ИИ для управления роботами

Google DeepMind, исследовательская лаборатория Google по изучению искусственного интеллекта, в среду анонсировала новые модели ИИ под названием Gemini Robotics, которые позволят машинам реального мира взаимодействовать с объектами, ориентироваться в окружающей среде и многое другое.