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Спорт Уик-Энд

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«Это будет очень большая ошибка». Генич - о том, кого из тренеров могут уволить в РПЛ

«Это будет очень большая ошибка». Генич - о том, кого из тренеров могут уволить в РПЛ

Известный спортивный комментатор Константин Генич предположил, что «Ростов» может уволить главного тренера команды Джонатана Альбу.

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