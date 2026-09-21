Сервис Whoosh заработал ещё в двух городах Бразилии

На старте там появится полторы тысячи электросамокатов Кикшеринговый сервис Whoosh заработал в двух новых городах Бразилии — экономически развитой Куритибе и туристическом Кампос-ду-Жордау.
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