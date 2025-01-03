Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Вучич рассказал о задержанном в Сербии за шпионаж украинце

Вучич рассказал о задержанном в Сербии за шпионаж украинце

Украинец, который был завербован спецслужбами Хорватии и прибыл в Сербию для участия в студенческих протестах с целью дестабилизации ситуации в стране, уже задерживался в республике в 2022 году вместе с другими гражданами Украины за сбор данных об объектах военной инфраструктуры, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

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