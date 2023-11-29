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«Всю дорогу плакала»: беженка, вернувшаяся из Газы, рассказала о спасении

«Всю дорогу плакала»: беженка, вернувшаяся из Газы, рассказала о спасении

Эвакуированная из Газы россиянка Рушания Закирова рассказала о возвращении на родину. В беседе с «БИЗНЕС Online» она призналась, что боялась возвращения, ведь не приезжала в Россию уже десять лет, однако оказавшись на родной земле, поняла — опасения напрасны, ведь вокруг ее окружают неравнодушные люди.

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