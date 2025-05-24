Хинштейн обсудил с Нарышкиным и Мединским ремонт и создание курских памятников

Сегодня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн с рабочим визитом побывал в Москве. Там он встретился с председателем Российского исторического общества, директором СВР России Сергеем Нарышкиным и председателем Российского военно-исторического общества, помощником Президента РФ Владимиром Мединским.