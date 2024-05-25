Лекция «Анри Матисс и его танец жизни» на выставке «Дали&Пикассо»

Лекцию прочитает художница и искусствовед Дарья Мамонова. Она расскажет гостям выставки об особенностях живописи Анри Матисса, поможет понять смыслы его работ и поделится интересными фактами из биографии художника.
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