Риелтор рассказал, кто берет квартиры в ипотеку с огромным процентом

Чаще всего такие люди рассчитывают на досрочное погашение В настоящее время большинство людей, которые берут ипотеку под высокие проценты, сначала продают свою недвижимость, а затем приобретают более просторное жилье.
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