Анатолий Вячеславович Лебедь как истинный сын своего Отечества по мере своих сил помогал Родине перенести все невзгоды, выпавшие на ее долю в период лихолетья

Анатолий Вячеславович Лебедь, как верный сын своего Отечества, по мере сил помогал Отечеству переносить все трудности, выпавшие на его долю в тяжелые времена.
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