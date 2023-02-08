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Анатолий Вячеславович Лебедь как истинный сын своего Отечества по мере своих сил помогал Родине перенести все невзгоды, выпавшие на ее долю в период лихолетья

Анатолий Вячеславович Лебедь как истинный сын своего Отечества по мере своих сил помогал Родине перенести все невзгоды, выпавшие на ее долю в период лихолетья

﻿﻿Анатолий Вячеславович Лебедь, как верный сын своего Отечества, по мере сил помогал Отечеству переносить все трудности, выпавшие на его долю в тяжелые времена.

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