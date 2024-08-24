Почему в конце денег остается еще так много месяца?Я сегодня принесла вам прекрасную новость! Оказывается, мы все с вами ненормальные.
Эти дикие русские...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
Цены выросли, но пенсионеры терпилы. Мы не кричим .А с экономикой меня знакомить не надо. Не моё это дело. Моё право иметь достойную старость от страны на которую я работала. И ,чтобы наш возраст не называли возрастом ДОЖИТИЯ, а временем спокойной и стабильной (экономически ) жизни.
Ответить
17 час.
Александр Иноземцев
Срок дожития — это ОЖИДАЕМЫЙ период выплаты накопительной пенсии. Срок дожития ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ размера накопительной пенсии. Все пенсионные накопления делятся на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, после чего получается ежемесячный
Ответить
12 час.
Иван Агеев
Да он завистливый говнюк, не обращай внимания
Ответить
9 час.
Свежие комментарии