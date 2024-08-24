Эти дикие русские...

Пульхерия Djem

Цены выросли, но пенсионеры терпилы. Мы не кричим .А с экономикой меня знакомить не надо. Не моё это дело. Моё право иметь достойную старость от страны на которую я работала. И ,чтобы наш возраст не называли возрастом ДОЖИТИЯ, а временем спокойной и стабильной (экономически ) жизни.