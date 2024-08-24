Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эти дикие русские...

Почему в конце денег остается еще так много месяца?Я сегодня принесла вам прекрасную новость! Оказывается, мы все с вами ненормальные.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Цены выросли, но пенсионеры терпилы. Мы не кричим .А с экономикой меня знакомить не надо. Не моё это дело. Моё право иметь достойную старость от страны на которую я работала. И ,чтобы наш возраст не называли возрастом ДОЖИТИЯ, а временем спокойной и стабильной (экономически ) жизни.
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17 час.
Александр Иноземцев
Срок дожития — это ОЖИДАЕМЫЙ период выплаты накопительной пенсии. Срок дожития ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ размера накопительной пенсии. Все пенсионные накопления делятся на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, после чего получается ежемесячный
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12 час.
Иван Агеев
Да он завистливый говнюк, не обращай внимания
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9 час.

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