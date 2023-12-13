Психолог посоветовала родителям мотивировать детей предновогодним чек-листом

Психолог Дарья Блинова рассказала о том, как поддержать и мотивировать детей разных возрастов, включая школьников и студентов, когда настроение для учебы и исправления оценок к концу года находится на исходе, а за окном царит темное и холодное зимнее время.
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