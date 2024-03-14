Цифровой угон: мошенники стали красть мобильные номера россиян

Мошенники научились красть мобильные номера россиян с помощью подмены или восстановления eSIM. Получив доступ к телефону человека, они могут зайти в онлайн-банк и вывести деньги или даже взять кредиты на его имя.
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