Politico: расширение использования ИИ в Европоле вызвало опасения за данные граждан

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Евросоюз планирует удвоить бюджет Европола до €3 млрд и расширить использование ИИ. Надзорный орган EDPS предупреждает: это позволит хранить данные граждан, не связанных с преступлениями, неопределённо долго.