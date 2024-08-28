Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Всего? А лучше высечь на площади под аплодисменты сограждан!!За оскорбление ар...
  • Юдкевич Сергей
    А почему ему как следует морду не набить?За оскорбление ар...
  • F I
    За 8-9 лет сдох асфальт на  дорогах  которые с 2014 г в Симферополе накатали ?На ремонт дорог в...

Часть жителей Симферополя в сентябре на сутки останется без газа

Часть жителей Симферополя в сентябре на сутки останется без газа

По информации ГУП РК «Крымгазсети», в связи с выполнением ремонтных работ по техническому перевооружению газопровода высокого давления с заменой задвижки 10 сентября с 7:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх