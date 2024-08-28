Часть жителей Симферополя в сентябре на сутки останется без газа

По информации ГУП РК «Крымгазсети», в связи с выполнением ремонтных работ по техническому перевооружению газопровода высокого давления с заменой задвижки 10 сентября с 7:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов.
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