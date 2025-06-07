ТАСС: осуждённый по делу о взятке экс-генерал Шамарин этапирован в колонию

Бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил России разжалованный генерал Вадим Шамарин, осуждённый на семь лет по делу о крупной взятке, этапирован в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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