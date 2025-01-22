В школах Барнаула из-за непогоды разрешили свободное посещение

Это связано с режимом повышенной готовности, который ввел на территории Алтайского края губернатор Виктор Томенко С 21 по 24 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел на территории региона режим повышенной готовности.
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