Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили шесть станций спутниковой связи Starlink, 42 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ликвидировали до 230 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.
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