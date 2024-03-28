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Закон и Порядок

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Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Ну, какой же у нас просвещенный и одновременно противный министр просвещения. Все он знает лучше всех, и это "лучше" обязательно почему-то идет вразрез с мнением россиян.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Кравцов - продолжатель уничтожения классического российского образования, которое начал ещё Фурсенко.  У этих либералов лозунг один: &quot;Нам грамотные не нужны&quot;.  Это одна из основных задач врагов России - окончательно добить классическое российское образования. А именно благодаря тому образованию  было создано мощное индустриальное государство, благодаря ему мы победили в 45-м.  Благодаря ему создали  атомное оружие, атомную энергетику, полетели в космос и сохранились как государство.  Те методики создавали лучшие умы России сотни лет.  И сейчас пришли  разрушители, которым грамотные не нужны, а нужно безграмотное и легко управляемое &quot;быдло&quot;.  Греф уже носится с идеей оставить обязательной только пятилетку.  По их мнению &quot;быдлу&quot; достаточно вывески магазинов понимать и ценники в них.  А то, не дай Бог,  россияне в науку полезут и в высокие технологии. А планы у  этой либеральной сволочи другие.  Это они завозят десятками миллионов диких азиатов с враждебным россиянам менталитетом. Тащат в Россию  этих средневековых дикарей, которые резали русских у себя в стране и с тем же менталитетом едут в Россию. Инородцы, приехав,  сажают на шею россиянам весь свой многочисленный табор. Эту ораву приходится учить, лечить, обеспечивать материнским капиталом и давать жильё, как многодетным. Они никогда не ассимилируются в российском обществе. Их ни слова не понимающие на русском дети в школах не дают возможности организовать учебный процесс уже для российских детей.  Учителя женского пола  они вообще считают низшим существом. Поэтому учителя уходят из школы. Дети мигрантов  сбиваются в банды малолеток и терроризируют российских детей, делая для них невозможным не только учебный процесс, но небезопасным само  пребывание в школе. Это целенаправленная война врагов страны против будущего России.
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15 час.
Александр Рожков
Дурака то не включайте. Не валите все на стрелочника. Это шестерка и сами знаете чья. Их у нас - все правительство. Не они определяют внешнюю и внутреннюю политику. А определяет - сами знаете кто... Не прикидывайтесь...
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14 час.
Галина Друзина
А что снять его нельзя? Уже внаглую, так и прёт из него гавно.
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13 час.

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