Не принимать детей мигрантов в школу без знания русского! но Кравцов зарубил идею

Александр Лагуткин

Кравцов - продолжатель уничтожения классического российского образования, которое начал ещё Фурсенко. У этих либералов лозунг один: "Нам грамотные не нужны". Это одна из основных задач врагов России - окончательно добить классическое российское образования. А именно благодаря тому образованию было создано мощное индустриальное государство, благодаря ему мы победили в 45-м. Благодаря ему создали атомное оружие, атомную энергетику, полетели в космос и сохранились как государство. Те методики создавали лучшие умы России сотни лет. И сейчас пришли разрушители, которым грамотные не нужны, а нужно безграмотное и легко управляемое "быдло". Греф уже носится с идеей оставить обязательной только пятилетку. По их мнению "быдлу" достаточно вывески магазинов понимать и ценники в них. А то, не дай Бог, россияне в науку полезут и в высокие технологии. А планы у этой либеральной сволочи другие. Это они завозят десятками миллионов диких азиатов с враждебным россиянам менталитетом. Тащат в Россию этих средневековых дикарей, которые резали русских у себя в стране и с тем же менталитетом едут в Россию. Инородцы, приехав, сажают на шею россиянам весь свой многочисленный табор. Эту ораву приходится учить, лечить, обеспечивать материнским капиталом и давать жильё, как многодетным. Они никогда не ассимилируются в российском обществе. Их ни слова не понимающие на русском дети в школах не дают возможности организовать учебный процесс уже для российских детей. Учителя женского пола они вообще считают низшим существом. Поэтому учителя уходят из школы. Дети мигрантов сбиваются в банды малолеток и терроризируют российских детей, делая для них невозможным не только учебный процесс, но небезопасным само пребывание в школе. Это целенаправленная война врагов страны против будущего России.