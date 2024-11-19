Госдума рассмотрит поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт

Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, сделав её дифференцированной, собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский .