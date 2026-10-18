Когда я впервые задумалась об электрической каменке для собственной бани, передо мной встал не просто вопрос «какую печь купить», а целый пласт технических нюансов, о которых раньше даже не приходилось слышать.
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