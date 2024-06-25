КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 2K прочитали Удар ВСУ по мирному населению Севастополя стоил порядка 7,5 миллиона долларов.
Удар по гражданским на 7,5 млн долларов. "Врать нельзя". Пора сказать правду - "Дальше уже некуда"
Комментарии
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E
Ed
Не умеют и научиться не могут, только когда ребята с передовой этим займутся, если будет у них время и здоровье, а паркетный народец только красные линии виртуально рисует и толкуют о никому неизвестном ответе - попросту понты гонят.
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14 час.
алекс кузь
Давайте поправим очки у докладчиков. Удар ракетами нанесен нато с украинского плацдарма. Это война . Кадры управления с холеными рожами нужно везде менять на социально и национально ответственных патриотов.
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14 час.
М
ММ
Может пора находить и зачищать конкретных людей, которые управляли американскими беспилотниками и корректировали полет их ракет? Только наша разведка справится ли?
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10 час.
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