ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по позициям и объектам противника в Авдеевке. Этот город украинская армия старается удержать любой ценой, так как в командовании ВСУ понимают: если контроль над ним будет утрачен, то ВС РФ значительно отодвинут украинские позиции от Донецка.