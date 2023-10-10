ВКС России наносят массированный удар по позициям противника в Авдеевке, под огнём и каналы снабжения 11-тысячной группировки ВСУ

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по позициям и объектам противника в Авдеевке. Этот город украинская армия старается удержать любой ценой, так как в командовании ВСУ понимают: если контроль над ним будет утрачен, то ВС РФ значительно отодвинут украинские позиции от Донецка.
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