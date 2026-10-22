Спрос на облигации федерального займа превысил 184 млрд рублей, размещено облигаций на 99,8 млрд рублей, доходность составила 15,76-15,77% годовых.
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