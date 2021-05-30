Как сделать маленькую сумочку своими руками — 5 мастер-классов

Сумок много не бывает — это вам скажет любая девочка-девушка-женщина. Их не бывает много априори — потому что все они различаются цветом (да-да, каждой из нас обязательно нужна сумочка под вот то маленькое платье, которое надевается раз в три года), размером (необходимы и вместительные — так, чтобы полКитая можно было засунуть, и малюсенькие — для одной помады), дизайном (под джинсы, под вечернее платье, под летний сарафан, под зимнюю куртку) и так далее.