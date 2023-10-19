Активисты рассказали о присутствии на протестах в Вашингтоне 10 тыс. человек

В рамках антивоенного протеста в поддержку Палестины на улицы Вашингтона вышли 10 тыс. человек. Об этом сообщили в организации Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») в соцсети X в четверг, 19 октября.
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