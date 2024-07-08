Сегодня – День любви, семьи и верности

8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Основоположниками супружеской любви и верности Русская православная церковь считает муромских святых чудотворцев, живших в XII-XIII веке, Петра и Февронию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии