В России могут ввести ответственность за образование несанкционированных свалок

Инициаторами являются члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за образование несанкционированных свалок отходов.
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