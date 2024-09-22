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В ЛНР в результате детонации БПЛА ВСУ двое пожарных МЧС ранены, один погиб

Сотрудник противопожарной службы МЧС России погиб при выполнении служебных обязанностей в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики, еще двое сотрудников получили множественые осколочные ранения при детонации боевой части БПЛА ВСУ.

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