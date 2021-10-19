Путин: приморские семьи могут получить миллион рублей при одном условии

Как гласит текст перечня поручений, оформленного после совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, крупную сумму получат семьи, в которых уже есть дети — при рождении третьего ребёнка и последующих.
Как гласит текст перечня поручений, оформленного после совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, крупную сумму получат семьи, в которых уже есть дети — при рождении третьего ребёнка и последующих.
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