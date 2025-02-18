Трамп указал на возможность России уничтожить все города Украины

Россия могла уничтожить все города Украины, включая Киев, но не стала этого делать. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп 18 февраля на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго, расположенном в американском штате Флорида.
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