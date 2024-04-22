Овечкин после поражения "Вашингтона" от "Рейнджерс": нужно играть лучше

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подвел краткие итоги после поражения от "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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