Генсек РФС Митрофанов оценил ситуацию с отравлением игроков "Сочи"

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ведомство не располагает документами, по которым можно было бы перенести матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и грозненским "Ахматом".