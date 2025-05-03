Актер Верник задолжал за коммуналку: будет суд

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. Известный актер Игорь Верник столкнулся с финансовыми трудностями: сначала суд обязал его выплатить долг за коммунальные услуги, а теперь ему грозит наказание за неуплату штрафа.
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