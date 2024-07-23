В туалетах одного из южноуральских детских лагерей обнаружили видеокамеры

В туалетах детского оздоровительного лагеря «Искорка» в Чебаркуле обнаружили видеокамеры. Как сообщили РИА «Новый День» в Общественной палаты Челябинской области, родители одной из отдыхающих в лагере девочек высказали крайнюю обеспокоенность этим фактом, так как руководство лагеря не только не получило на установку подобной системы видеонаблюдения согласия родителей, но и даже не поставило их в известность.