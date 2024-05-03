Экс-игрок "Зенита" Ломбертс сравнил тренера клуба Семака с Фергюсоном

Бывший защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс поддержал продление контракта с тренером команды Сергеем Семаком до 2030 года, сравнив его с экс-наставником английского "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, передает "Футбол на Куличках".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии