Экс-игрок "Зенита" Ломбертс сравнил тренера клуба Семака с Фергюсоном

Бывший защитник петербургского "Зенита" Николас Ломбертс поддержал продление контракта с тренером команды Сергеем Семаком до 2030 года, сравнив его с экс-наставником английского "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, передает "Футбол на Куличках".