Отказать: в России принято решение по QR-кодам на самолётах

Как сообщает «Ведомости», об этом заявило, как минимум три источника из авиакомпаний и министерства. Все они сходятся в том, что как только проверка кодов на транспорте станет обязательной, показывать их надо будет только перед регистрацией.
Как сообщает «Ведомости», об этом заявило, как минимум три источника из авиакомпаний и министерства. Все они сходятся в том, что как только проверка кодов на транспорте станет обязательной, показывать их надо будет только перед регистрацией.
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